https://jp.sputniknews.com/20220511/nato-11221613.html
フィンランドとスウェーデンが週明けにもNATOに同時加盟申請へ＝フィンランド紙
フィンランドとスウェーデンが週明けにもNATOに同時加盟申請へ＝フィンランド紙
フィンランドとスウェーデンは週明けにもNATO（北大西洋条約機構）への加盟申請を同時に行う。消息筋の証言をもとにヘルシンキ・サノマット紙が報じた。 2022年5月11日, Sputnik 日本
2022-05-11T09:21+0900
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報道によると、フィンランドとスウェーデンは週明けにもNATOへの加盟申請を同時に行う。事務局への申請は同時に行うことが望ましいと現地紙は報じている。これまでの報道によると、フィンランドのサウリ・ニーニスト大統領はNATO加盟に関する自らの意見を5月12日に表明するとしていた。サンナ・マリン首相も同日に表明する見通し。ニーニスト大統領は17日から18日にかけてスウェーデンを訪問し、両国の安全保障政策を首脳レベルで議論する。報道によると、両国首脳はNATOへの共同加盟を宣言する模様。関連ニュース
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フィンランドとスウェーデンが週明けにもNATOに同時加盟申請へ＝フィンランド紙
2022年5月11日, 09:21 (更新: 2022年5月11日, 10:56)
フィンランドとスウェーデンは週明けにもNATO（北大西洋条約機構）への加盟申請を同時に行う。消息筋の証言をもとにヘルシンキ・サノマット紙が報じた。
報道によると、フィンランドとスウェーデンは週明けにもNATOへの加盟申請を同時に行う。事務局への申請は同時に行うことが望ましいと現地紙は報じている。
これまでの報道によると、フィンランドのサウリ・ニーニスト大統領はNATO加盟に関する自らの意見を5月12日に表明するとしていた。サンナ・マリン首相も同日に表明する見通し。
ニーニスト大統領は17日から18日にかけてスウェーデンを訪問し、両国の安全保障政策を首脳レベルで議論する。報道によると、両国首脳はNATOへの共同加盟を宣言する模様。