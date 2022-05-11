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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220511/nato-11221613.html
フィンランドとスウェーデンが週明けにもNATOに同時加盟申請へ＝フィンランド紙
フィンランドとスウェーデンが週明けにもNATOに同時加盟申請へ＝フィンランド紙
フィンランドとスウェーデンは週明けにもNATO（北大西洋条約機構）への加盟申請を同時に行う。消息筋の証言をもとにヘルシンキ・サノマット紙が報じた。 2022年5月11日, Sputnik 日本
2022-05-11T09:21+0900
2022-05-11T10:56+0900
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報道によると、フィンランドとスウェーデンは週明けにもNATOへの加盟申請を同時に行う。事務局への申請は同時に行うことが望ましいと現地紙は報じている。これまでの報道によると、フィンランドのサウリ・ニーニスト大統領はNATO加盟に関する自らの意見を5月12日に表明するとしていた。サンナ・マリン首相も同日に表明する見通し。ニーニスト大統領は17日から18日にかけてスウェーデンを訪問し、両国の安全保障政策を首脳レベルで議論する。報道によると、両国首脳はNATOへの共同加盟を宣言する模様。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220509/11209070.html
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フィンランドとスウェーデンが週明けにもNATOに同時加盟申請へ＝フィンランド紙

2022年5月11日, 09:21 (更新: 2022年5月11日, 10:56)
CC BY 2.0 / Sergeant Paul Shaw LBIPP (Army) / NATO（北大西洋条約機構）
NATO（北大西洋条約機構） - Sputnik 日本, 1920, 11.05.2022
CC BY 2.0 / Sergeant Paul Shaw LBIPP (Army) /
フィンランドとスウェーデンは週明けにもNATO（北大西洋条約機構）への加盟申請を同時に行う。消息筋の証言をもとにヘルシンキ・サノマット紙が報じた。
報道によると、フィンランドとスウェーデンは週明けにもNATOへの加盟申請を同時に行う。事務局への申請は同時に行うことが望ましいと現地紙は報じている。
ドイツのショルツ首相 - Sputnik 日本, 1920, 09.05.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
NATOをロシア・ウクライナ紛争の当事者にするような決断はしない＝独ショルツ首相
5月9日, 13:31
これまでの報道によると、フィンランドのサウリ・ニーニスト大統領はNATO加盟に関する自らの意見を5月12日に表明するとしていた。サンナ・マリン首相も同日に表明する見通し。
ニーニスト大統領は17日から18日にかけてスウェーデンを訪問し、両国の安全保障政策を首脳レベルで議論する。報道によると、両国首脳はNATOへの共同加盟を宣言する模様。
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