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デンマーク、ベルギー、ドイツ、オランダが風力発電の開発で協力を合意、2億3000万戸に電力を供給へ
デンマーク、ベルギー、ドイツ、オランダが風力発電の開発で協力を合意、2億3000万戸に電力を供給へ
デンマーク、ベルギー、ドイツ、オランダは18日、北海における風力発電を拡大する合意書に署名した。デンマーク・ラジオが報じた。 2022年5月19日, Sputnik 日本
2022-05-19T11:07+0900
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デンマークのエスビャウ港で執り行われた署名式には各国の首脳に加え、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長も参加した。合意の目的は2050年までに北海における風力発電の発電量を倍増することだという。これにより2億3000万戸の電力供給が可能になるほか、数千人分の雇用を創出し、より環境に優しく、あらゆる人々にとって安全な将来を構築できるとデンマークのメッテ・フレデリクセン首相は発言した。関連ニュース
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デンマーク、ベルギー、ドイツ、オランダが風力発電の開発で協力を合意、2億3000万戸に電力を供給へ
デンマーク、ベルギー、ドイツ、オランダは18日、北海における風力発電を拡大する合意書に署名した。デンマーク・ラジオが報じた。
デンマークのエスビャウ港で執り行われた署名式には各国の首脳に加え、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長も参加した。
合意の目的は2050年までに北海における風力発電の発電量を倍増することだという。これにより2億3000万戸の電力供給が可能になるほか、数千人分の雇用を創出し、より環境に優しく、あらゆる人々にとって安全な将来を構築できるとデンマークのメッテ・フレデリクセン首相は発言した。