https://jp.sputniknews.com/20220520/11307223.html
沖縄選出初の閣僚、故上原康助氏、沖縄独立論の草稿書き残していた
沖縄選出初の閣僚、故上原康助氏、沖縄独立論の草稿書き残していた
日本のマスコミは今月、日本の沖縄県選出の国会議員で初の閣僚を務めた故上原康助氏が、沖縄独立論の草稿を書き残していたことが分かったと報じた。 2022年5月20日, Sputnik 日本
2022-05-20T16:34+0900
2022-05-20T16:34+0900
2022-05-20T16:35+0900
沖縄
沖縄の本土復帰50年
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/367/28/3672803_0:99:1921:1179_1920x0_80_0_0_80705e22a22b753ea9f6625a1a399564.jpg
上原氏は1932年に沖縄県で生まれた。1970年に社会党から出馬し衆議院議員に初当選、国土庁、沖縄開発庁、北海道開発庁の長官などを歴任。2017年８月、呼吸不全のため沖縄県の病院で死去した。共同通信によると、「沖縄独立の志」（仮題）と題する草稿は1997～98年に書かれたもので、9割程度が完成していた。上原氏は草稿の中で「日本政府や日本国民が納得する独立には一国二制度を選択するのが最も現実的だろう」との見解を表明している。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220515/11263859.html
沖縄
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/367/28/3672803_108:0:1811:1277_1920x0_80_0_0_68f517e1761612dd2cd5d619f4e8ed4a.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
沖縄, 政治
沖縄選出初の閣僚、故上原康助氏、沖縄独立論の草稿書き残していた
2022年5月20日, 16:34 (更新: 2022年5月20日, 16:35)
日本のマスコミは今月、日本の沖縄県選出の国会議員で初の閣僚を務めた故上原康助氏が、沖縄独立論の草稿を書き残していたことが分かったと報じた。
上原氏は1932年に沖縄県で生まれた。1970年に社会党から出馬し衆議院議員に初当選、国土庁、沖縄開発庁、北海道開発庁の長官などを歴任。2017年８月、呼吸不全のため沖縄県の病院で死去した。
共同通信
によると、「沖縄独立の志」（仮題）と題する草稿は1997～98年に書かれたもので、9割程度が完成していた。上原氏は草稿の中で「日本政府や日本国民が納得する独立には一国二制度を選択するのが最も現実的だろう」との見解を表明している。