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米上院 ウクライナへ過去最高の400億ドル支援を承認
米上院 ウクライナへ過去最高の400億ドル支援を承認
米国上院は、過去最高の400億ドルの新たなウクライナ支援法案を承認し、これをバイデン大統領の承認へと送った。 2022年5月20日, Sputnik 日本
2022-05-20T04:01+0900
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法案には、ウクライナへの軍事、経済、人道的支援およびウクライナ情勢に関連したさまざまな分担金が含まれている。米議会はバイデン大統領が当初求めた330億ドルから400億ドル近くまで増額した。また、ロイター通信は、米国当局がボーイング社のハープーン、ノルウェーのコングスバーグ社とレイセオン・テクノロジーズの共同開発のNSM_(Naval Strike Missile)ミサイルの高性能の対艦ミサイルをウクライナへの供与に向けて動いていると報じた。。関連ニュース
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米上院 ウクライナへ過去最高の400億ドル支援を承認
米国上院は、過去最高の400億ドルの新たなウクライナ支援法案を承認し、これをバイデン大統領の承認へと送った。
法案には、ウクライナへの軍事、経済、人道的支援およびウクライナ情勢に関連したさまざまな分担金が含まれている。米議会はバイデン大統領が当初求めた330億ドル
から400億ドル近くまで増額した
。
また、ロイター通信は、米国当局がボーイング社のハープーン、ノルウェーのコングスバーグ社とレイセオン・テクノロジーズの共同開発のNSM_(Naval Strike Missile)ミサイルの高性能の対艦ミサイルをウクライナへの供与
に向けて動いていると報じた。。