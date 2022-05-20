日本
ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220520/400-11304346.html
米上院　ウクライナへ過去最高の400億ドル支援を承認
米上院　ウクライナへ過去最高の400億ドル支援を承認
米国上院は、過去最高の400億ドルの新たなウクライナ支援法案を承認し、これをバイデン大統領の承認へと送った。 2022年5月20日, Sputnik 日本
2022-05-20T04:01+0900
2022-05-20T04:01+0900
ウクライナをめぐる情勢
ウクライナ
米国
ロシア
ドル
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/144/39/1443906_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_9d83890de3c20f2ab3f1663a8df31588.jpg
法案には、ウクライナへの軍事、経済、人道的支援およびウクライナ情勢に関連したさまざまな分担金が含まれている。米議会はバイデン大統領が当初求めた330億ドルから400億ドル近くまで増額した。また、ロイター通信は、米国当局がボーイング社のハープーン、ノルウェーのコングスバーグ社とレイセオン・テクノロジーズの共同開発のNSM_(Naval Strike Missile)ミサイルの高性能の対艦ミサイルをウクライナへの供与に向けて動いていると報じた。。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220518/11292761.html
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/144/39/1443906_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_e3426c5ad892fd290a591ad4eeb545ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ウクライナ, 米国, ロシア, ドル

米上院　ウクライナへ過去最高の400億ドル支援を承認

2022年5月20日, 04:01
© Fotolia / Gelangelanアメリカ合衆国議会議事堂
アメリカ合衆国議会議事堂 - Sputnik 日本, 1920, 20.05.2022
© Fotolia / Gelangelan
米国上院は、過去最高の400億ドルの新たなウクライナ支援法案を承認し、これをバイデン大統領の承認へと送った。
法案には、ウクライナへの軍事、経済、人道的支援およびウクライナ情勢に関連したさまざまな分担金が含まれている。米議会はバイデン大統領が当初求めた330億ドルから400億ドル近くまで増額した
クラスター弾 - Sputnik 日本, 1920, 18.05.2022
ウクライナをめぐる情勢
ウクライナ　国際法で禁止の兵器が人を殺し続けている
5月18日, 21:50
また、ロイター通信は、米国当局がボーイング社のハープーン、ノルウェーのコングスバーグ社とレイセオン・テクノロジーズの共同開発のNSM_(Naval Strike Missile)ミサイルの高性能の対艦ミサイルをウクライナへの供与に向けて動いていると報じた。。
関連ニュース
米国がロシアに新たな冷戦を宣言＝ナショナル・インタレスト誌
ウクライナでは米国の管理下で生物兵器成分がつくられていた＝プーチン大統領
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала