https://jp.sputniknews.com/20220520/brics-11303953.html
習近平国家主席 政治的信頼と協力をBRICS諸国に呼び掛け
習近平国家主席 政治的信頼と協力をBRICS諸国に呼び掛け
中国の習近平国家主席は19日、BRICS諸国の外相会議で演説した中で、BRICSは乱気流の時代にあって国際関係の安定化に貢献せねばならないと述べた。 2022年5月20日, Sputnik 日本
2022-05-20T02:33+0900
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習国家主席は、現在、地球規模の変化や世紀の感染流行の中で、国際情勢の不安定さ、不確実性、不安感がますます顕著になっていると指摘した。「乱気流と国際関係の急激な変化の時代を生きるには、安定と前向きなエネルギーの導入が欠かせない」習国家主席の声明は中国外交部のサイトに掲載されている。習国家主席は、BRICS諸国は政治的相互信頼と安全保障協力を強化し、主要な国際・地域問題に関して緊密に連絡し、行動を調整する必要があると付け加えた。習国家主席はまた、覇権主義やパワーポリティクスに抵抗し、冷戦的な考え方や陣営対立に屈してはならないと指摘した。関連ニュース
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習近平国家主席 政治的信頼と協力をBRICS諸国に呼び掛け
中国の習近平国家主席は19日、BRICS諸国の外相会議で演説した中で、BRICSは乱気流の時代にあって国際関係の安定化に貢献せねばならないと述べた。
習国家主席は、現在、地球規模の変化や世紀の感染流行の中で、国際情勢の不安定さ、不確実性、不安感がますます顕著になっていると指摘した。
「乱気流と国際関係の急激な変化の時代を生きるには、安定と前向きなエネルギーの導入が欠かせない
」習国家主席の声明は中国外交部のサイトに掲載されている。
習国家主席は、BRICS諸国は政治的相互信頼と安全保障協力を強化し、主要な国際・地域問題に関して緊密に連絡し、行動を調整する必要があると付け加えた。
習国家主席はまた、覇権主義やパワーポリティクスに抵抗し、冷戦的な考え方や陣営対立に屈してはならないと指摘した。