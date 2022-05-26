https://jp.sputniknews.com/20220526/11353101.html
米韓日外相、北朝鮮の弾道ミサイル発射を非難
米韓日外相、北朝鮮の弾道ミサイル発射を非難
米国のブリンケン国務長官は25日、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて、韓国の朴振外相および日本の林外相とそれぞれ電話会談した。 2022年5月26日, Sputnik 日本
2022-05-26T05:50+0900
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米国務省は25日、米韓日3か国の外相は、北朝鮮による同日の弾道ミサイル発射について「複数の国連安保理決議に対する明白な違反」として非難したと発表した。米国務省は次のように発表した。「ブリンケン国務長官、朴外相、林外相は、複数の国連安保理決議に対する明白な違反として、北朝鮮の弾道ミサイル発射を断固として非難した」またブリンケン氏は、日韓それぞれの外相に対し、韓国および日本の安全保障に対する米国のコミットメントを保証したほか、朝鮮半島の非核化をめぐる問題で3か国が協力する重要性を確認したという。北朝鮮は25日、日本海に向けて弾道ミサイル3発を発射した。関連ニュース
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米韓日外相、北朝鮮の弾道ミサイル発射を非難
米国のブリンケン国務長官は25日、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて、韓国の朴振外相および日本の林外相とそれぞれ電話会談した。
米国務省は25日、米韓日3か国の外相は、北朝鮮による同日の弾道ミサイル発射について「複数の国連安保理決議に対する明白な違反」として非難したと発表した。
「ブリンケン国務長官、朴外相、林外相は、複数の国連安保理決議に対する明白な違反として、北朝鮮の弾道ミサイル発射を断固として非難
した」
またブリンケン氏は、日韓それぞれの外相に対し、韓国および日本の安全保障に対する米国のコミットメントを保証したほか、朝鮮半島の非核化をめぐる問題で3か国が協力する重要性を確認したという。
北朝鮮は25日、日本海に向けて弾道ミサイル3発を発射
した。