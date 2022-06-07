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ロシア、日本との漁業協力停止へ＝露外務省
ロシア、日本との漁業協力停止へ＝露外務省
露外務省のマリア・ザハロワ報道官は7日、露極東・南クリル諸島（日本側名称・北方領土）における露日間の漁業協力を停止すると発表した。声明は露外務省公式サイトに掲載されている。 2022年6月7日, Sputnik 日本
2022-06-07T21:44+0900
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今回停止となった露日漁業協定は1998年に締結されたもので、日本側が資源保護への協力としてロシア側に資金を支払い、日本漁船がクリル諸島で操業するもの。ザハロワ氏は「残念ながら日本側が、協定に基づく支払いを『凍結』した」として、協力を停止しざるを得なかったと説明している。関連ニュース
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ロシア、日本との漁業協力停止へ＝露外務省

2022年6月7日, 21:44
© Sputnik / Russian Foreign Ministry / フォトバンクに移行マリア・ザハロワ露外務省報道官
マリア・ザハロワ露外務省報道官 - Sputnik 日本, 1920, 07.06.2022
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露外務省のマリア・ザハロワ報道官は7日、露極東・南クリル諸島（日本側名称・北方領土）における露日間の漁業協力を停止すると発表した。声明は露外務省公式サイトに掲載されている。
今回停止となった露日漁業協定は1998年に締結されたもので、日本側が資源保護への協力としてロシア側に資金を支払い、日本漁船がクリル諸島で操業するもの。
ザハロワ氏は「残念ながら日本側が、協定に基づく支払いを『凍結』した」として、協力を停止しざるを得なかったと説明している。
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