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米国が北朝鮮を牽制、核実験を行えば毅然と対応
米国が北朝鮮を牽制、核実験を行えば毅然と対応
仮に北朝鮮が核実験を行えば米国は毅然と対応する。ジェイク・サリバン大統領補佐官（国家安全保障問題担当）が表明した。 2022年6月9日, Sputnik 日本
2022-06-09T08:19+0900
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サリバン補佐官はホワイトハウスのブリーフィングで、「我々は核実験の可能性が依然として残されていることからつぶさに分析しており、その場合は……毅然と対応する」と発言した。弾道ミサイルを相次いで発射した北朝鮮への対応をめぐって、米国は国連安全保障理事会で制裁を強化する決議案を提出し、5月26日に採決が行われたものの、中国とロシアが拒否権を行使したため否決されていた。年明け以降、北朝鮮はすでに18発の弾道ミサイルを発射した。関連ニュース
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米国が北朝鮮を牽制、核実験を行えば毅然と対応
仮に北朝鮮が核実験を行えば米国は毅然と対応する。ジェイク・サリバン大統領補佐官（国家安全保障問題担当）が表明した。
サリバン補佐官はホワイトハウスのブリーフィングで、「我々は核実験の可能性が依然として残されている
ことからつぶさに分析しており、その場合は……毅然と対応する」と発言した。
弾道ミサイルを相次いで発射した北朝鮮への対応をめぐって、米国は国連安全保障理事会で制裁を強化する決議案を提出し、5月26日に採決が行われたものの、中国とロシアが拒否権を行使
したため否決されていた。
年明け以降、北朝鮮はすでに18発の弾道ミサイルを発射した。