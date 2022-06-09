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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220609/127-11496631.html
チェコ大統領、127人の国民にウクライナ軍への合流認めず
チェコ大統領、127人の国民にウクライナ軍への合流認めず
チェコのミロシュ・ゼマン大統領はウクライナで続く戦闘行為でキーウ側への合流を希望する市民127人に対し、これを拒否する決定を下した。大統領報道官がツイッターへの投稿で明らかにした。 2022年6月9日, Sputnik 日本
2022-06-09T12:27+0900
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チェコ内務省の否定的な評価を受け、ゼマン大統領は8日、127人のチェコ国民に対しウクライナ軍側で戦闘行為に加わることを禁じた。ゼマン大統領が国民からの要請に応じなかったのはこれで3度目。大統領は5月24日と6月1日にそれぞれ11人と80人の市民に対し、戦闘行為への参加を拒否していた。一方、5月11日には103人の市民に対しウクライナ軍への合流を許可していた。2022年3月の時点でチェコ議会はウクライナ軍への合流を希望する市民からの要請を300件以上受け取っていた。 チェコの法律によると、他国の政府軍が進める戦闘行為に参加するためにはチェコ軍最高司令官である大統領の許可が必要となる。先にウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は他国の市民に対し、ウクライナ政府軍側で戦闘行為に加わるよう要請していた。関連ニュース
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チェコ大統領、127人の国民にウクライナ軍への合流認めず

2022年6月9日, 12:27
© AP Photo / Efrem Lukatskyチェコ大統領、127人の国民にウクライナ軍への合流認めず
チェコ大統領、127人の国民にウクライナ軍への合流認めず - Sputnik 日本, 1920, 09.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
チェコのミロシュ・ゼマン大統領はウクライナで続く戦闘行為でキーウ側への合流を希望する市民127人に対し、これを拒否する決定を下した。大統領報道官がツイッターへの投稿で明らかにした。
チェコ内務省の否定的な評価を受け、ゼマン大統領は8日、127人のチェコ国民に対しウクライナ軍側で戦闘行為に加わることを禁じた。ゼマン大統領が国民からの要請に応じなかったのはこれで3度目。大統領は5月24日と6月1日にそれぞれ11人と80人の市民に対し、戦闘行為への参加を拒否していた。一方、5月11日には103人の市民に対しウクライナ軍への合流を許可していた。
EUの財源は数十億ユーロのウクライナ支援で枯渇　フィナンシャルタイムズ - Sputnik 日本, 1920, 09.06.2022
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EUの財源は数十億ユーロのウクライナ支援で枯渇　フィナンシャルタイムズ
04:37
2022年3月の時点でチェコ議会はウクライナ軍への合流を希望する市民からの要請を300件以上受け取っていた。 チェコの法律によると、他国の政府軍が進める戦闘行為に参加するためにはチェコ軍最高司令官である大統領の許可が必要となる。
先にウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は他国の市民に対し、ウクライナ政府軍側で戦闘行為に加わるよう要請していた。
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