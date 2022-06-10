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米 マースの工場で従業員2人がチョコレートのタンクに転落
米 マースの工場で従業員2人がチョコレートのタンクに転落
米国ペンシルベニア州のマースの菓子製造工場で従業員2人がチョコレート溶解タンクに転落し負傷した。CNNが報じた。 2022年6月10日, Sputnik 日本
2022-06-10T10:19+0900
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災害・事故・事件
米国
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現地警察によると、消防士はタンクの側面に穴を空け、2人を救出した。救急隊によると、犠牲者は両方とも病院に運ばれ、そのうちの1人はヘリコプターで搬送された。いずれも負傷の程度はまだ不明。関連ニュース
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米 マースの工場で従業員2人がチョコレートのタンクに転落
2022年6月10日, 10:19 (更新: 2022年6月10日, 10:25)
米国ペンシルベニア州のマースの菓子製造工場で従業員2人がチョコレート溶解タンクに転落し負傷した。CNNが報じた。
現地警察によると、消防士はタンクの側面に穴を空け、2人を救出した。
救急隊によると、犠牲者は両方とも病院に運ばれ、そのうちの1人はヘリコプターで搬送された。いずれも負傷の程度はまだ不明。