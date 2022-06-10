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日本 5月の国内企業物価指数は前年比9.1上昇＝日銀
日本 5月の国内企業物価指数は前年比9.1上昇＝日銀
日銀が10日発表した5月の国内企業物価指数は前年同月比9.1％上昇の112.8％だった。 2022年6月10日, Sputnik 日本
2022-06-10T15:28+0900
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類別では、木材・木製品が前年同月比56.1％、石油・石炭製品が同21.6％、鉄鋼が同29.8％、非鉄金属が同16.6％、化学製品が9.4％それぞれ上昇した。円ベースの輸入物価指数は前年同月比プラス43.3％と、大幅な上昇となった。関連ニュース
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日本 5月の国内企業物価指数は前年比9.1上昇＝日銀
日銀が10日発表した5月の国内企業物価指数は前年同月比9.1％上昇の112.8％だった。
類別
では、木材・木製品が前年同月比56.1％、石油・石炭製品が同21.6％、鉄鋼が同29.8％、非鉄金属が同16.6％、化学製品が9.4％それぞれ上昇
した。
円ベースの輸入物価指数は前年同月比プラス43.3％と、大幅な上昇となった。