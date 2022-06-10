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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220610/6-11507653.html
フランス、自走榴弾砲「カエサル」6両をウクライナへ追加供与へ
フランス、自走榴弾砲「カエサル」6両をウクライナへ追加供与へ
フランス政府は155mm自走榴弾砲「カエサル」を追加で6両、ウクライナに供与する方針を月末までに表明する。消息筋の証言を引用してラジオ局「Europe 1」が報じた。 2022年6月10日, Sputnik 日本
2022-06-10T11:30+0900
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フランスは既に4月の段階でウクライナに「カエサル」を供与していた。ラジオ局の情報によると、マクロン大統領の側近らは榴弾砲の供与を倍増させる可能性を検討しているという。マクロン大統領は近くウクライナの首都キーウ（キエフ）を訪問し、この計画について表明するとEurope 1は報じている。関連ニュース
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フランス、自走榴弾砲「カエサル」6両をウクライナへ追加供与へ

2022年6月10日, 11:30
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeフランス、自走榴弾砲「カエサル」6両をウクライナへ追加供与へ
フランス、自走榴弾砲「カエサル」6両をウクライナへ追加供与へ - Sputnik 日本, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
フランス政府は155mm自走榴弾砲「カエサル」を追加で6両、ウクライナに供与する方針を月末までに表明する。消息筋の証言を引用してラジオ局「Europe 1」が報じた。
フランスは既に4月の段階でウクライナに「カエサル」を供与していた。ラジオ局の情報によると、マクロン大統領の側近らは榴弾砲の供与を倍増させる可能性を検討しているという。
マクロン大統領は近くウクライナの首都キーウ（キエフ）を訪問し、この計画について表明するとEurope 1は報じている。
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