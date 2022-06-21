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インド、豪州国防相 ニューデリーで防衛協力を討議へ

インド、豪州国防相 ニューデリーで防衛協力を討議へ

インドのラジナート・シン国防相は今週木曜23日にニューデリーで、豪州のリチャード・マールズ国防相と会談し、両国の防衛協力について討議する。 2022年6月21日, Sputnik 日本

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インド国防省は「二国間協議において、印豪両国防相は両国の防衛協力について討議し、今後の二国間関係の強化のための新イニシアチブ検討する。両国防相はまた、相互に関心のある地域および世界情勢について意見交換を行う」と発表した。インドと豪州は2020年6月以来、包括的戦略パートナーシップを維持。インド国防省は「防衛は両国のパートナーシップの重要な要素」と指摘している。マールズ豪国防長官は20日、インドのゴア州に到着し、印国営ゴア造船所とインド海軍のハンサ海軍航空基地を視察している。関連記事

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