https://jp.sputniknews.com/20220623/689-11671726.html
トヨタの社長報酬、歴代最高の6.8億円超 取締役は9億
トヨタの社長報酬、歴代最高の6.8億円超 取締役は9億
トヨタ自動車が23日公表した2022年3月期の有価証券報告書によると、豊田章男社長の役員報酬は前年より2億4300万円多い6億8500万円だった。 2022年6月23日, Sputnik 日本
2022-06-23T22:32+0900
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トヨタ
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時事通信によると、トヨタの社長報酬としては歴代で過去最高額。連結決算で営業利益が過去最高となったことなどが影響したという。なお、報酬が最も多かったのは、ジェームス・カフナー取締役で、9億600万円だった。関連記事
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トヨタの社長報酬、歴代最高の6.8億円超 取締役は9億
トヨタ自動車が23日公表した2022年3月期の有価証券報告書によると、豊田章男社長の役員報酬は前年より2億4300万円多い6億8500万円だった。
時事通信
によると、トヨタの社長報酬としては歴代で過去最高額。
連結決算で営業利益が過去最高となったことなどが影響したという。
なお、報酬
が最も多かったのは、ジェームス・カフナー取締役で、9億600万円だった。