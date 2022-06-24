https://jp.sputniknews.com/20220624/322-11678552.html

中国軍爆撃機3機、宮古海峡を通過 台湾近くにも22機

中国軍爆撃機3機、宮古海峡を通過 台湾近くにも22機

日本の防衛省は23日、中国軍の爆撃機3機が宮古海峡（沖縄本島と宮古島の間）の上空を通過したと発表した。日本の各メディアが伝えている。中国軍は同日、台湾の防空識別圏にも少なくとも22機の軍用機を進入させており、東シナ海や太平洋での軍事的圧力を強めている。 2022年6月24日, Sputnik 日本

2022-06-24T01:24+0900

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産経新聞によると、23日午後、中国軍の「H-6」爆撃機3機が宮古海峡上空を通過し、編隊を組んで東シナ海から太平洋へ抜けた。その後、別々に周回するように飛行し、東シナ海を中国大陸方向に戻ったという。航空自衛隊は戦闘機をスクランブル発進させ、警戒と監視にあたった。一方、中国軍は同日、台湾の防空識別圏（ADIZ）にもJ-16戦闘機やH-6爆撃機など少なくとも計22機の軍用機を進入させた。中国軍は21日にも29機の軍用機を台湾のADIZに進入させており、地域での軍事的圧力を日に日に強めている。関連ニュース

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