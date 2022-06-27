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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220627/11728326.html
アラブ首長国連邦の代表　ウクライナとの捕虜交換の協力をロシアに申し出る
アラブ首長国連邦の代表　ウクライナとの捕虜交換の協力をロシアに申し出る
アラブ首長国連邦（UAE）は、ウクライナ情勢を鑑み、捕虜交換に協力するとロシアに申し出た。情報筋が27日にスプートニクに明らかにした。 2022年6月27日, Sputnik 日本
2022-06-27T18:19+0900
2022-06-27T18:24+0900
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情報筋によると、UAEの仲介で出された提案は、ウクライナ側と捕虜のリストを作成する際に考慮されるという。関連ニュースホワイトハウス、米国人傭兵に対する死刑判決の可能性に懸念を示す
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アラブ首長国連邦の代表　ウクライナとの捕虜交換の協力をロシアに申し出る

2022年6月27日, 18:19 (更新: 2022年6月27日, 18:24)
© AFP 2022 / Karim Sahibアラブ首長国連邦の旗
アラブ首長国連邦の旗 - Sputnik 日本, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / Karim Sahib
アラブ首長国連邦（UAE）は、ウクライナ情勢を鑑み、捕虜交換に協力するとロシアに申し出た。情報筋が27日にスプートニクに明らかにした。
情報筋によると、UAEの仲介で出された提案は、ウクライナ側と捕虜のリストを作成する際に考慮されるという。
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