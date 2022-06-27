https://jp.sputniknews.com/20220627/11728326.html
アラブ首長国連邦の代表 ウクライナとの捕虜交換の協力をロシアに申し出る
アラブ首長国連邦の代表 ウクライナとの捕虜交換の協力をロシアに申し出る
アラブ首長国連邦（UAE）は、ウクライナ情勢を鑑み、捕虜交換に協力するとロシアに申し出た。情報筋が27日にスプートニクに明らかにした。 2022年6月27日, Sputnik 日本
2022-06-27T18:19+0900
2022-06-27T18:19+0900
2022-06-27T18:24+0900
ウクライナをめぐる情勢
ロシア
アラブ首長国連邦
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/11728511_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_7289d9bd20db1aee3b86c245beb329df.jpg
情報筋によると、UAEの仲介で出された提案は、ウクライナ側と捕虜のリストを作成する際に考慮されるという。関連ニュースホワイトハウス、米国人傭兵に対する死刑判決の可能性に懸念を示す
アラブ首長国連邦
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/11728511_765:319:3070:2048_1920x0_80_0_0_b17ccfd230875d897fa734525f930306.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア, アラブ首長国連邦
アラブ首長国連邦の代表 ウクライナとの捕虜交換の協力をロシアに申し出る
2022年6月27日, 18:19 (更新: 2022年6月27日, 18:24)
アラブ首長国連邦（UAE）は、ウクライナ情勢を鑑み、捕虜交換に協力するとロシアに申し出た。情報筋が27日にスプートニクに明らかにした。
情報筋によると、UAEの仲介で出された提案は、ウクライナ側と捕虜のリストを作成する際に考慮されるという。