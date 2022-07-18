https://jp.sputniknews.com/20220718/natoharpoon-12041664.html

ロシア軍、オデッサのNATOミサイルHarpoon倉庫を破壊

ロシア軍、オデッサのNATOミサイルHarpoon倉庫を破壊

ロシア国防省は17日、ロシア航空機はオデッサで、NATOがウクライナに供与した対艦ミサイル「Harpoon」倉庫を破壊したと発表した。 2022年7月18日, Sputnik 日本

2022-07-18T01:40+0900

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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦

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ロシア国防省のイーゴリ・コナシェンコフ報道官は「空中発射型遠距離高性能ミサイルによりオデッサ市産業企業の建物の1つ、NATOからウクライナ側に供与された対艦ミサイルHarpoonの保管倉庫が破壊された」と報告。クラスノアルメイスク近郊でも発射装置および高軌道ロケット砲システム（HIMARS）が破壊された。先にロシアは、ウクライナへの兵器供給をめぐり、米国を含むすべての国に外交文書を送付した。ロシアのぺスコフ大統領報道官は、西側によるウクライナへの兵器供与は悪影響を及ぼすと指摘した。

https://jp.sputniknews.com/20220707/nato-11871345.html

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