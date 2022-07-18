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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220718/natoharpoon-12041664.html
ロシア軍、オデッサのNATOミサイルHarpoon倉庫を破壊
ロシア軍、オデッサのNATOミサイルHarpoon倉庫を破壊
ロシア国防省は17日、ロシア航空機はオデッサで、NATOがウクライナに供与した対艦ミサイル「Harpoon」倉庫を破壊したと発表した。 2022年7月18日, Sputnik 日本
2022-07-18T01:40+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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ロシア国防省のイーゴリ・コナシェンコフ報道官は「空中発射型遠距離高性能ミサイルによりオデッサ市産業企業の建物の1つ、NATOからウクライナ側に供与された対艦ミサイルHarpoonの保管倉庫が破壊された」と報告。クラスノアルメイスク近郊でも発射装置および高軌道ロケット砲システム（HIMARS）が破壊された。先にロシアは、ウクライナへの兵器供給をめぐり、米国を含むすべての国に外交文書を送付した。ロシアのぺスコフ大統領報道官は、西側によるウクライナへの兵器供与は悪影響を及ぼすと指摘した。
https://jp.sputniknews.com/20220707/nato-11871345.html
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ロシア軍、オデッサのNATOミサイルHarpoon倉庫を破壊

2022年7月18日, 01:40
© Sputnik / Mikhail Markivロシア軍、オデッサのNATOミサイルHarpoon倉庫を破壊
ロシア軍、オデッサのNATOミサイルHarpoon倉庫を破壊 - Sputnik 日本, 1920, 18.07.2022
© Sputnik / Mikhail Markiv
ロシア国防省は17日、ロシア航空機はオデッサで、NATOがウクライナに供与した対艦ミサイル「Harpoon」倉庫を破壊したと発表した。
ロシア国防省のイーゴリ・コナシェンコフ報道官は「空中発射型遠距離高性能ミサイルによりオデッサ市産業企業の建物の1つ、NATOからウクライナ側に供与された対艦ミサイルHarpoonの保管倉庫が破壊された」と報告。
米主導のNATO加盟国とパートナー国の軍事演習が欧州で始まる - Sputnik 日本, 1920, 07.07.2022
米主導のNATO加盟国とパートナー国の軍事演習が欧州で始まる
7月7日, 05:25
クラスノアルメイスク近郊でも発射装置および高軌道ロケット砲システム（HIMARS）が破壊された。
先にロシアは、ウクライナへの兵器供給をめぐり、米国を含むすべての国に外交文書を送付した。ロシアのぺスコフ大統領報道官は、西側によるウクライナへの兵器供与は悪影響を及ぼすと指摘した。
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