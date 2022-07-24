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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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コロナに感染したバイデン大統領、快方へ向かうも軽度の症状に苦しむ＝主治医
コロナに感染したバイデン大統領、快方へ向かうも軽度の症状に苦しむ＝主治医
新型コロナウィルスに感染したジョー・バイデン大統領は快方へと向かっているものの、依然として喉の痛みや咳、体の痛みなどの症状を訴えている。バイデン大統領の治療を担当するケビン・オコナ―氏が表明した。 2022年7月24日, Sputnik 日本
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オコナ―氏が発表した報告書によると、新型コロナに感染したバイデン大統領は前日の夕方、抗ウイルス剤「Paxlovid」による二日目の治療を終えた。大統領は快方へと向かっているものの、喉の痛みや鼻水、咳、体の痛みなどの症状を訴えているという。脈拍数、血圧、体温、呼吸などは平常値。また、 血中酸素濃度も良好で肺の状態も良いとのこと。関連ニュース
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コロナに感染したバイデン大統領、快方へ向かうも軽度の症状に苦しむ＝主治医

2022年7月24日, 08:00 (更新: 2022年7月24日, 08:01)
© AP Photo / Evan Vucciコロナに感染したバイデン大統領、快方へ向かうも軽度の症状に苦しむ＝主治医
コロナに感染したバイデン大統領、快方へ向かうも軽度の症状に苦しむ＝主治医 - Sputnik 日本, 1920, 24.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
新型コロナウィルスに感染したジョー・バイデン大統領は快方へと向かっているものの、依然として喉の痛みや咳、体の痛みなどの症状を訴えている。バイデン大統領の治療を担当するケビン・オコナ―氏が表明した。
オコナ―氏が発表した報告書によると、新型コロナに感染したバイデン大統領は前日の夕方、抗ウイルス剤「Paxlovid」による二日目の治療を終えた。大統領は快方へと向かっているものの、喉の痛みや鼻水、咳、体の痛みなどの症状を訴えているという。脈拍数、血圧、体温、呼吸などは平常値。また、 血中酸素濃度も良好で肺の状態も良いとのこと。
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