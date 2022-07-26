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韓国統一相、北朝鮮による核実験の可能性に言及

韓国統一相、北朝鮮による核実験の可能性に言及

韓国の権寧世（クォン・ヨンセ）統一相は26日、ラジオ局CBS Radioの番組で、北朝鮮が朝鮮戦争休戦協定締結日の27日に核実験を実施する可能性を排除しなかった。 2022年7月26日, Sputnik 日本

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一方、権氏によると、近いうちに北朝鮮が核実験を計画していない可能性もあるという。同氏は、北朝鮮の指導者、金正恩氏が退役軍人の大会で演説する可能性について、演説には重要な政治的メッセージが含まれる可能性があるため、非常に興味深いと指摘した。米国や韓国の代表者らは数か月間にわたり、北朝鮮は核実験を実施する準備ができており、北朝鮮の専門家らは金正恩氏の決定を待っていると主張している。朝鮮戦争（北朝鮮では祖国解放戦争と呼ばれている）は1950年6月25日に始まり、1953年7月27日に休戦協定が締結された。関連記事

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