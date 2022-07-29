https://jp.sputniknews.com/20220729/12227406.html
中国、日本に中距離ミサイルを配備しないよう米国に警告
中国、日本に中距離ミサイルを配備しないよう米国に警告
中国国防省の呉謙公式報道官は、仮に米国がミサイルを日本に設置する計画を実行に移す場合、決定的な対抗措置を講じると表明した。 2022年7月29日, Sputnik 日本
2022-07-29T10:53+0900
2022-07-29T10:53+0900
2022-07-29T10:53+0900
米国
中国
軍事
アジア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/397/56/3975645_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ad640927ad21f3178efbadc163f3cdbe.jpg
公式報道官はブリーフィングの中で、中距離ミサイルを日本に配備しようという米国の計画は危険であり、地域の安全保障を危機に晒すものであるほか、地域の平和と安定を破壊すると警告した。関連ニュース
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/397/56/3975645_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_733f66d597abec80b73f3542d37fb0a4.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
米国, 中国, 軍事, アジア
中国、日本に中距離ミサイルを配備しないよう米国に警告
中国国防省の呉謙公式報道官は、仮に米国がミサイルを日本に設置する計画を実行に移す場合、決定的な対抗措置を講じると表明した。
公式報道官はブリーフィングの中で、中距離ミサイルを日本に配備しようという米国の計画は危険であり、地域の安全保障を危機に晒すものであるほか、地域の平和と安定を破壊すると警告した。