台湾訪問のペロシ米下院議長、蔡総統と会談
2022年8月3日, 17:14 (更新: 2022年8月3日, 17:18)
2日夜に台湾に到着したナンシー・ペロシ議長は3日、台北市内の総統府で蔡英文（ツァイ・インウェン）総統と会談した。米下院議長の台湾訪問は1997年以来25年ぶり。
会談でペロシ氏は、今回の訪台で米国の台湾との連帯を示し、台湾を支持するというコミットメントを再確認したいと述べた。
一方、ペロシ氏の訪台に対し、中国政府は「断固反対」とする抗議声明を発表していた。
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会談で挨拶するナンシー・ペロシ米下院議長（左）と蔡英文総統（右）（台湾・台北、3日）
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会談で挨拶するナンシー・ペロシ米下院議長（左）と蔡英文総統（右）（台湾・台北、3日）
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会談に臨むナンシー・ペロシ米下院議長（左）と蔡英文総統（右）（台湾・台北、3日）
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会談に臨むナンシー・ペロシ米下院議長（左）と蔡英文総統（右）（台湾・台北、3日）
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ナンシー・ペロシ米下院議長と蔡英文総統の会談の様子（台湾・台北、3日）
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ナンシー・ペロシ米下院議長と蔡英文総統の会談の様子（台湾・台北、3日）
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会談で肩を並べるナンシー・ペロシ米下院議長と蔡英文総統（中央）（台湾・台北、3日）
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会談で肩を並べるナンシー・ペロシ米下院議長と蔡英文総統（中央）（台湾・台北、3日）
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会談でスピーチをするナンシー・ペロシ米下院議長（台湾・台北、3日）
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会談でスピーチをするナンシー・ペロシ米下院議長（台湾・台北、3日）
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会談中、手を振るナンシー・ペロシ米下院議長（左）と蔡英文総統（右）（台湾・台北、3日）
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会談中、手を振るナンシー・ペロシ米下院議長（左）と蔡英文総統（右）（台湾・台北、3日）