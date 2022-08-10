バイデン大統領が再び奇行、SNSで話題に
© AP Photo / Ariel SchalitPresident Joe Biden adjusts his glasses during a welcoming ceremony upon his arrival at Ben Gurion International Airport near Tel Aviv, Israel Wednesday, July 13, 2022. Biden arrives in Israel on Wednesday for a three-day visit, his first as president.
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ジョー・バイデン大統領はチャック・シューマー上院院内総務（民主党）とイベントで面会した際、一度握手をしたにも関わらず、もう一度握手しようとして、手を差し出したまま呆然と立ち尽くす様子が見られた。
シューマー議員は半導体の製造を支援する法案が成立したことを受けて開かれた式典で演説を行った。その様子はホワイトハウスがオンラインで中継していた。
シューマー議員はまずバイデン大統領と握手を交わし、その後に登壇する関係者らと続いて握手をした。バイデン大統領はシューマー議員と握手したにもかかわらず、なぜかもう一度、手を差し出した。しかしシューマー議員はこれに気づかず、演説に戻った結果、バイデン氏は手を差し出したまま呆然と立ち尽くしていた。
All it takes is like 5 seconds for Joe Biden to forget he shook Chuck Schumer’s hand.— Steve Guest (@SteveGuest) August 9, 2022
Scary. pic.twitter.com/c4dNRRaDVO
バイデン氏はこれまでにもノースカロライナ州やシアトル市で、誰もいない方向へ向かって握手の手を差し出す様子が確認されている。
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