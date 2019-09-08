香港でデモ参加者が米総領事館周辺に集まり、米国歌を歌う【動画・写真】

同紙によると、参加者の1人が演説を行い、デモ参加者を代表して米国が香港の人権と民主主義を支持する法案を可決するよう求めた。
【为何香港人要向美国求助?】— 自由亚洲电台 (@RFA_Chinese) 8 сентября 2019 г.
【 “我们跟美国国旗的理念是一模一样”】
数以万计香港人逼爆了美国驻港总领事馆一带，主题是要求美国国会尽快通过《香港人权与民主法案》，令到香港有关官员受到制裁，甚至取消香港特别关税区地位。示威者表示，他们不是搞港独，只希望有共同理念的美国能制衡中共。 pic.twitter.com/lXWzhGtfdQ
Some of today’s slogans:— Freedom HK (@FreedomHKG) 8 сентября 2019 г.
“Resist Beijing, Liberate Hong Kong!”
“Fight for freedom, stand with Hong Kong”
“What do we want? Real autonomy now!”
“Five demands, not one less!”#antiELAB #FreedomHK #HongKongProtesters pic.twitter.com/MTTZywQrKO
米総領事館周辺に集まったデモ参加者らは平和的な行動をし、米国旗を振り、「トランプ 大統領、香港を解放してください」と書かれたプラカードを掲げたほか、「北京に抵抗してください」と叫び、米国歌を歌った。
Resist Beijing, Liberate Hong Kong!— PansyPan 🇭🇰 (@PansyPan) 8 сентября 2019 г.
#HongKongProtests #PresidentTrump #HongKongHumanRightsandDemocracyAct pic.twitter.com/afaEJE46kg
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