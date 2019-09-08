香港でデモ参加者が米総領事館周辺に集まり、米国歌を歌う【動画・写真】

同紙によると、参加者の1人が演説を行い、デモ参加者を代表して米国が香港の人権と民主主義を支持する法案を可決するよう求めた。

​米総領事館周辺に集まったデモ参加者らは平和的な行動をし、米国旗を振り、「トランプ 大統領、香港を解放してください」と書かれたプラカードを掲げたほか、「北京に抵抗してください」と叫び、米国歌を歌った。