ノーベル経済賞　オークション理論の発明者に授与

2020年度ノーベル経済学賞は新たなオークションのフォーマットの発明に寄与した米国のポール・ミルグロム氏、ロバート・ウィルソン氏の2人へ授与されることが決まった。ノーベル賞の受賞者の発表は毎年、一番最後に経済学賞の授与者発表を持って終了する。