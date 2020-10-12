登録
21:23 2020年10月12日
    検索
    COVID-19
    感染者:
     
    回復者:
     
    死亡者:
     
    JHU CSSE
    ノーベル経済賞

    ノーベル経済賞　オークション理論の発明者に授与

    © REUTERS / TT News Agency / Anders Wiklund
    経済
    短縮 ＵＲＬ
    0 0 0
    でフォローする
    https://cdn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/7844441_0:322:3070:2048_1200x675_80_0_0_e35e758c0308bc59b7422ca65d380a51.jpg
    Sputnik 日本
    https://jp.sputniknews.com/business/202010127844452/

    2020年度ノーベル経済学賞は新たなオークションのフォーマットの発明に寄与した米国のポール・ミルグロム氏、ロバート・ウィルソン氏の2人へ授与されることが決まった。ノーベル賞の受賞者の発表は毎年、一番最後に経済学賞の授与者発表を持って終了する。

    ノーベル賞選考委員会は授与の理由について「オークション理論の改善とオークションの新たなフォーマットの発明に貢献したことが讃えられた」と説明し、ミルグロム、ウィルソン両氏の科学的貢献は「世界中の売り手、買い手、納税者に益をもたらした」としている。

    ​ノーベル経済学賞は他のノーベル賞とは異なり、正式には「ノーベル賞」の名称を冠せず、単に「経済学賞」とされている。アルフレッド・ノーベルが1895年にしたためた遺言には経済学者への授与は記載されていなかったのがその理由。この結果、70年以上の間、ノーベル賞は物理学者、化学者、作家、詩人、政治家、医療専門家に贈られてきた。

    ノーベル賞は10月に発表、授与式が行われる。今年は平和賞は国連食糧計画が、文学賞は米国の女流詩人ルイーズ・グリューク氏が、化学賞はゲノムの編集手法の開発者らに、物理学賞はブラックホールの研究に、生理学・医学賞をC型肝炎ウイルスの発見者らへの授与がそれぞれ発表された。 

    コメント・ガイドディスカッション
    スプートニク経由でコメントFacebook経由でコメント
    • コメント
    新着ニュース
    ニュース一覧
    ニュース一覧
    おすすめ
    マルチメディア
    10月4日、フィリピンのケソン市で、世界動物の日を記念して猫に聖水をかける司祭
    今週のベストショット　10月3日―10月9日
    四国・徳島県の秘境　人よりもカカシが多い村
    四国・徳島県の秘境　人よりも案山子が多い村
    医療用マスク：使用説明書
    医療用マスク：使用説明書
    登録
    ログイン秘密保持規約
    下記の「登録」ボタンをクリックすると、貴殿の個人情報の処理と、個人情報保護方針への貴殿の同意が確認されたことになります。
    パスワードの復元
    captcha
    ログイン秘密保持規約
    登録
    jp.sputniknews.comにプロフィールを持っていますか？
    はいいいえ
    登録
    avatar

    ようこそ

    jp.sputniknews.comにプロフィールを持っていません
    登録パスワードをお忘れですか？秘密保持規約
    登録
    avatar

    ようこそ

    ログイン
    jp.sputniknews.comにプロフィールを持っています
    プロフィールを削除
    jp.sputniknews.comからプロフィールを削除されますか？
    はいいいえ
    プロフィールが削除されました。プロフィールの再現は削除後３０日以内であれば、登録の際のこちらからの送信メールにあるアドレスから可能です。
    閉じる
    Votre message a été envoyé!
    コメント・ガイド
    ソーシャルネットワーク上のユーザーアカウントを通じてスプートニクのサイトでユーザー登録および認証を受けたという事実は、本規約に同意したことを意味する。

    ユーザーは自らの振舞が国内法および国際法に違反しないようにしなければならない。ユーザーは議論の他の参加者、また読者や、当該記事の題材となっている人物に対し尊敬をもって発言しなければならない。

    サイト運営者は記事の基本的内容に用いられている言語とは異なる言語でなされたコメントを削除できる。

    sputniknews.comの全言語バージョンで、ユーザーが行ったコメントの編集が行われる可能性がある。

    以下に該当するユーザーのコメントは削除される。

    • 記事のテーマにそぐわないもの
    • 憎悪を煽り立て、人種・民族・性・信教・社会的差別を助長し、少数者の権利を迫害するもの
    • 未成年の権利を侵害し、倫理的損害等、何らかの形態の損害を未成年に与えるもの
    • 過激主義、テロリズムを内容に含み、または、何らかの非合法活動を教唆するもの
    • 他のユーザー、個人ないし法人に対する中傷や脅迫を含み、その名誉や尊厳を傷つけ、または社会的評判を貶めるもの
    • スプートニクを中傷し、または貶める発言
    • プライバシーや通信の秘密を侵し、第三者の個人情報をその人の許可なく拡散させるもの
    • 動物への虐待・暴力シーンを描写し、またはそうしたページへのリンクを張ること
    • 自殺の方法に関する情報を含み、または自殺を教唆するもの
    • 商業的目的を持った発言、適切でない広告、違法な政治的宣伝または、そうした情報を含む別のサイトへのリンクを含むもの
    • 第三者の商品またはサービスを、しかるべき許可なしに宣伝するもの
    • 侮辱的ないし冒涜的表現およびその派生的表現、またはそれら表現を匂わせる字句の使用
    • スパムを含み、スパムの拡散やメッセージの大量配信サービスおよびインターネットビジネスのための素材を宣伝するもの
    • 麻薬・向精神薬の使用を宣伝し、その作成法や使用法に関する情報を含むもの
    • ウィルスなど有害ソフトウェアへのリンクを含むもの
    • そのコメントが、同一または類似の内容を持つ大量のコメントを投下する行動の一環をなす場合（フラッシュモブ）
    • 内容の稀薄な、または意味の把握が困難ないし不可能なメッセージを大量に投稿した場合（フラッド）
    • インターネット上のエチケットを乱し、攻撃的、侮辱的、冒涜的振舞を見せた場合（トローリング）
    • テキストの全体または大部分が大文字で又は空白無しで書かれるなど、言語に対する尊敬を欠く場合
    サイト運営者は、ユーザーがコメントの規則に違反した場合、または、ユーザーの振舞の中に違反の兆候が発見された場合に、事前の通告なしに、ユーザーのページへのアクセスをブロックし、又は、そのアカウントを削除する。

    ユーザーは、moderator.jp@sputniknews.comにメールを送り、自分のアカウントの復元、アクセス禁止の解除を申請することが出来る。

    手紙には次のことが示されていなければならない。

    • 件名は、「アカウントの復元／アクセス禁止解除」
    • ユーザーID
    • 上記規則への違反と認められ、アクセス禁止措置が取られる理由となった行動に対する説明
    モデレーターがアカウントの復元とアクセス禁止の解除が妥当であると判断した場合には、アカウントは復元され、アクセス禁止は解除される。

    再度の規則違反があり、再度のアクセス禁止が行われた場合には、アカウントは復元されず、アクセス禁止は全面的なものとなる。

    モデレーター・チームと連絡を取りたい場合は、電子メールアドレスmoderator.jp@sputniknews.comまで。
    ログイン
    登録パスワードをお忘れですか？秘密保持規約
    ＯＫ