メキシコ　新型コロナの感染者数66万人超

メキシコの新型コロナウイルスの感染者数が13日現在で66万3973人となった。同国の保健省が発表した。

発表によれば、この2週間で4万2259人が感染した。過去24時間で新たに421人が死亡し、死者数が7万604人に達した。感染からすでに完治した人は46万7525人となっている。

© REUTERS / Henry Romero メキシコ大統領 マスクは汚職撲滅しないうちは着用しない

また、同国では新型コロナウイルスの検査が150万件以上行われたという。

先にメキシコのマルセロ・エブラルド外相は、2000人のメキシコ人が、ロシア製新型コロナウイルス用ワクチン「スプートニクＶ」の最終となる第3段階のテストに参加すると発表していた。

これより前、メキシコで誕生した三つ子に新型コロナウイルスが発見されたと伝えられていた。