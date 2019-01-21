ソ連のモザイク画、ブーム再燃【写真】

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50 лет ВЛКСМ. Монумент был открыт 29 октября 1968 года в честь юбилея комсомола. Высота дюралевого обелиска — 16 метров, стелла покрыта плиткой и смальтой. Авторы: архитекторы П. Т. Перминов, Е. И. Киреев и художник Александр Котельников. Калуга, ул. Ленина, 38, сквер им. 50-летия ВЛКСМ.

Публикация от бетон и кусочки (@rukhina) 24 Июн 2017 в 5:28 PDT