ソ連のモザイク画、ブーム再燃【写真】

スプートニク日本
ルヒナ氏はインスタグラムでロシア各地からのソ連時代に作られた建物の写真を公開し、コンセプトパターンとして提示している。
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50 лет ВЛКСМ. Монумент был открыт 29 октября 1968 года в честь юбилея комсомола. Высота дюралевого обелиска — 16 метров, стелла покрыта плиткой и смальтой. Авторы: архитекторы П. Т. Перминов, Е. И. Киреев и художник Александр Котельников. Калуга, ул. Ленина, 38, сквер им. 50-летия ВЛКСМ.
その写真は永遠に鑑賞できる。少なくとも様々な年齢層のフォロワーはそう述べている。
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«Госстрах на страже ваших интересов». Художник Генрих Асафов. 1990. Реклама на жилом кирпичном доме. Вологда, ул. Ленинградская, 75А. Спасибо за информацию CAU Research. State insurance is on guard of your interests. Artist Henry Asafov. 1990. Ad mosaics on residential brick house. Vologda. Acknowledgment to CAU Research.
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Сграффито «Мы строим коммунизм», после 1967г. Москва, Большая Полянка, 60/2, бывший доходный дом Крокоса. В 1920-е годы в этом доме жил скульптор Иван Шадр. Копия фрагмента гигантского панно «Энергия — народу» на Волжской ГЭС, созданного в 1961-м коллективом художников: Николай Бароха, Юрий Боско, Михаил Пышта, Александр Петров, Дмитрий Панкратов. Монументалист Николай Бароха создавал работы для Волжского, Волгограда, Элисты. Эскиз трех фигур он нарисовал еще в 1958-м для конкурсного панно «Запуск первого искусственно года спутника Земли».
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