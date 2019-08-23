露エカテリンブルグ市アーティストら　道路工事標識にイタズラ　工事関係者は2日間すり替えに気づかず

お馴染みの「注意！工事中」の文字とスコップをもった人型の代わりに、アーティスト集団は、「考え中」の絵文字と通行人に向けたメッセージを描いた。例えば、「もしかしたら地球は、私たちにサインをおくるよりも大事な用事があるのかも？」
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И, да, это реальный знак, который сомневается в себе. Очень трогательный. Как и мы все, ищущий смысл, но периодически забывающий о том, что он и сам может быть эпицентром этого смысла. Несмотря на партизанский подход, наш первый знак «Если тебе нужен знак» простоял на своем месте целых два дня. Он настолько мимикрировал под среду, что рабочие таскали его с собой от объекта к объекту как настоящий знак. А как только заметили подвох — уничтожили арт. Видимо, они тоже получили свой знак.
彼らが書いた看板・標識は本物と見分けるのが難しい。しかしアートインスタレーションでさえ、すぐに注目を浴びるわけではない。メンバーは、このような標識の内容は、どのみち読む人は少ない、と語る。つまり、警告にはあまり意味がないと言える。
メンバーによると、標識第一号はまる2日間設置されたという。「あまりに環境にマッチしすぎて、工事関係者たちは現場から現場へ動かしていましたよ、まるで本物の標識のように」とメンバーは語る。
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