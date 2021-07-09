レオナルド・ダ・ヴィンチのクマの頭部の素画、約13億4000万円で落札　最高額更新

クリスティーズは素画について「レオナルド・ダ・ヴィンチの画家としての比類なき技量の芸術的証拠だ」と発表した。
#AuctionUpdate Leonardo da Vinci's 'Head of a bear' achieved £8,857,500 in The Exceptional Sale, setting a new #WorldAuctionRecord for a drawing by the artist. The drawing is an exquisite demonstration of #LeonardodaVinci's unsurpassed mastery as a draughtsman. #ClassicWeekLondon pic.twitter.com/d0Ja2Ualub— Christie's (@ChristiesInc) July 8, 2021
この「クマの頭部」は、個人が所有するダ・ヴィンチの素描8枚のうちの1枚で、1480年代前半に描かれた。年代については、専門家の間で意見が分かれているが、素描の重要性の評価については一致している。
落札予想価格は800万～1200万ポンドだった。7センチ四方のピンクがかったベージュの紙に銀筆で描かれている。ダ・ヴィンチはこのような技法をフィレンツェの画家アンドレア・デル・ヴェロッキオから学んだ。
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