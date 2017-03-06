自撮り用花束を注文しましたか？新サービスへのネットの反応は皮肉たっぷり【写真】

このサービスの利用者には花が配達され、写真撮影のため10分間が与えられる。このような満足感の価格は700ルーブルから1000ルーブル(約1400円から2000円)。もし花束だけでは少ないと感じれば、追加でドルチェ&ガッバーナやシャネル、アルマーニ、グッチ、ティファニーといった有名ブランドの直営店のブランドの袋を借りることもできる。
Если у Вас или Вашего молодого человека не хватает средств на целый букет, но хочется поразить всех подруг праздничными фото, то специально для вас мы привезем к порогу вашего дома шикарный букет из 101 розы! После приезда у Вас будет до 10 минут, что бы сделать столько фото, сколько Вам хочется. Цена услуги — всего 800 рублей (300 доставка + 500 фото), гораздо дешевле, чем доставка целого букета на дом. Если же Вы хотите заказать группой, и 10 минут никак не хватит, то время аренды можно продлить еще на 10 минут всего за 400р! Пишите в директ для заказа, будем рады ответить на все вопросы 🌷🌷🌷🌷🌷 #цветы #розы #101роза #8марта #праздник #красивоефото
レンタルサービスの品揃えにはまた、男性も入っている。その男性は写真で彼氏のふりをして、顧客の望むとおりの服装をする。だが、顔出しは厳禁とのこと。
ネットではこのようなレンタルサービスの出現に皮肉っぽく反応し、このスタートアップのアイデアは成功する運命にある、と認めている。このバラレンタルサービスにインスピレーションを受けて、同様の自撮り用自動車レンタルサービスを冗談で開始すると決めたものもいる。
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