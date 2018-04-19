ピープル誌　2018年度の最も美しい女性は、歌手ピンク【写真】

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ピンクさんは自分の子供たちと一緒にピープル誌の表紙を飾った。
.@Pink and her kids grace the cover of @PEOPLE's Beautiful Issue #People pic.twitter.com/VBdoPcy4mx— P!nk Space (@PinkSpace24) 18 апреля 2018 г.
2017年度の最も美しい女性は、米国の女優ジュリア・ロバーツさんだった。
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米国の歌手ピンクさんが、ピープル誌の2018年度の最も美しい女性に選ばれた。
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ピンクさんは自分の子供たちと一緒にピープル誌の表紙を飾った。
.@Pink and her kids grace the cover of @PEOPLE's Beautiful Issue #People pic.twitter.com/VBdoPcy4mx— P!nk Space (@PinkSpace24) 18 апреля 2018 г.
2017年度の最も美しい女性は、米国の女優ジュリア・ロバーツさんだった。
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