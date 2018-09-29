お祈り？　寝てる？　有名ロシア菓子職人の調理マスタークラスに来た日本人の謎の表情　ネットは大騒ぎ

スプートニク日本
調理台の前に立った日本人の生徒たちは、目を閉じ、微動だもせずに不思議な面持ちでたたずんでいる。
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Chocolate degustation time. — Это видео в сторис вызвало не мало вопросов. Нет, ребята не молятся, не спят и даже они не наказаны мной))) Происходит процесс дегустации шоколада: внимательный, сконцентрированный, направленный на раскрытие максимального числа вкусовых, слуховых, осязательных рецепторов нашего организма. У нас 5 основных чувств: слух, обоняние, зрение, осязание и вкус. Зрение: визуализация, цвета, формируем восприятие приятного и не очень. Осязание, пример: шершавость каллет, бархатность поверхности, хрупкость/эластичность/вязкость, холодное/тёплое. Нос: аромат, даёт предвкушение вкуса. Язык: даёт понимание сладкого, соленого, кислого, горького, мягкости/жесткости, самой текстурности. Вкус даёт 60%-70% общих впечатлений. Именно поэтому во время дегустации я помогаю студентам максимально отключить остальные органы чувств, чтобы полностью сконцентрироваться на оттенках чистого вкуса. Знали ли вы о том, что если собрать все-все виды шоколада, то можно насчитать порядка 1000 вкусовых оттенков? Шоколад — это один из самых богатейших продуктов, который мы только можем использовать. Нельзя говорить люблю/не люблю горький/молочный/белый. Нельзя слепо брать любой подручный шоколад и создавать из него десерт, сдабривая иными вкусовыми красками — фруктовыми, ягодными, травяными, ореховыми, алкогольными… подобрав неправильно все компоненты, вы можете получить, в лучшем случае, плоский и вялый десерт. В худшем — полностью загубить всю идею и дополнительные компоненты, которые по силе и насыщенности «съедят друг друга». Шоколад — это огромная, интересная наука, которой надо учиться и развивать свои органы чувств, подобно сомелье. На моих мастер-классах обязательно есть блок, посвящённый этому направлению. Более углубленный курс, посвящённый полностью шоколаду пройдёт в ноябре, в Краснодаре в @vipmasters_krasnodar.
これを見たロシア人たちはすっかり謎に包まれてしまい、これはお祈り風景だ、いやいや、眠り込んだのだと、さまざまにこの不思議な状態の謎ときを試みはじめた。
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Our presentation table from three days hands on master-class in Tokyo, Japan at @chocolateacademytky. Big thanks to everybody for this great days full of activity, passion of pastry and hard work. See you soon again and can’t wait come back to Japan! — Наш презентационный стол с трехдневного практического курса в Токио, Японии в @chocolateacademytky. Потрясающе насыщенные и интересные дни. Прекрасные студенты, замечательные организаторы. «Какао Барри», безусловно, на высоте! Искренне горжусь, что являюсь амбассадором этого шоколада уже три года. Япония — до новых скорых встреч! 🇯🇵 А следующая моя остановка, аж с двумя мастер-классами — Владивосток. Увидимся через неделю!
喧々諤々の意見がでそろったところで、ようやくニーナさんは種明かしをした。
「ちがうの、みんな。これお祈りじゃないし、寝てもいないし、まして私に怒られてるわけでもないわよ！ これはチョコレートの味覚を調べているところ。じっと集中して、自分の体内組織の味覚、聴覚、触感を最大限の開こうと細心の注意をはらっているの。」
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