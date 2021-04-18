西カナリア諸島　3Dプリンターによる武器製造工房

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スペイン国家警察はテネリフェ島（カナリア諸島）で工房を発見。その工房では3Dプリンターで武器の製造が行われていた。
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写真 : Yoli Schwartz / Israel Antiquities Authority
国家警察の発表によると、国内でこのような工房が発見されたのは初ケースだという。
工房はサンタクルス・テネリフェ市にあり、1人を拘束。武器および爆発物保持で起訴された。捜索の過程で3Dプリンター2台、薬莢、サイレンサー、弾倉、カービン、その他部品各種が押収された。
その他、スタンガン2丁、ナイフ5丁、マチェテ（中南米山刀）、刀、スヴィスティカ（卍）が描かれたホルスターなども押収された。さらに武器・爆発物の製造に関する書物30冊、3Dプリンターによる武器プリント、街頭の戦いに関する教本など。また爆発物製造用の物質も発見された。
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