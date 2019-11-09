中国のウエンジン・スイ（隋文静）＆ツォン・ハン（韓聰）組、グランプリ中国大会優勝　ロシアは8位

We're not crying, you are... 😭 Perfection!— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 9, 2019
🇨🇳 Wenjing Sui / Cong Han take the victory in the Pairs 🏆
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上位3組は次の通り：
1位 ウエンジン・スイ（隋文静）＆ツォン・ハン（韓聰）組（中国）228.37点
2位 チェン・ペン（彭程）＆ヤン・ジン（金楊）組（中国）199.97点
3位 リュボフィ・イリュシェチキナ＆シャルリ・ビロドー（カナダ）190.73点
ロシアのアリサ・エフィモワ＆アレクサンドル・コロヴィン組の合計点は170.19点で8位だった。
GPシリーズ2019
GPシリーズは、6大会で構成されている。
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中国杯2019演技時間一覧(日本時間)
今シーズンはラスベガス（米国、10月18日〜20日）、ケロウナ（カナダ、10月25日〜27日）、グルノーブル（フランス、11月1日〜3日）、重慶（中国、11月8〜10日）、モスクワ（ロシア、11月15〜17日）、札幌（日本、11月23日~25日）で開催され、男女シングル、ペア、アイスダンスの成績上位6名（組）が、トリノ（イタリア、12月5日~8日）で開催されるGPファイナルに出場する。
優勝賞金は1万8000ドル。なお2人組で行うペアとアイスダンスは1組で同額。2位は1万3000ドル、3位は9000ドル、4位は3000ドル、5位は2000ドル。
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