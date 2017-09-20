メキシコ南部でマグニチュード７．１の地震　メキシコシティで建物破壊　犠牲者５人【動画】

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地震があったのは協定世界時間（UTC）１９日１８時１４分（日本時間２０日午前３時１４分）。震源地はプエブラ市の南東へ４９キロ。地震の深さは６０キロ。
プエブラ市から８５３キロに離れている首都メキシコシティでも地震による建物が破壊された。
ロイター通信によると、犠牲者は少なくとも５人。
#BREAKING: This video shows a building collapsing during the 7.1 earthquake in Mexico City. (Video by @XEVATabasco) pic.twitter.com/VjmfVleR1v— BreakingNNow (@BreakingNNow) 19 сентября 2017 г.
Buildings shaking violently during the #earthquake https://t.co/2HvlyFrn2x pic.twitter.com/zzYRWsGkVP #sismo #quake #Mexico #MexicoCity— RT (@RT_com) 19 сентября 2017 г.
BREAKING VIDEO: Moment parts of building collapse during #Mexico #earthquake https://t.co/2HvlyFrn2x— RT (@RT_com) 19 сентября 2017 г.
pic.twitter.com/jQCDCb4UHp #sismo #quake
メキシコでは９月８日にかけての深夜、マグニチュード８．１の地震があり、６０人以上が死亡、少なくとも２００人がけがをした。１８日、メキシコ南部オアハカ州沖の太平洋でマグニチュード５．６の地震があった。
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