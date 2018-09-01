アムステルダム駅で乗客らに刃物襲撃【写真】

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警察が襲撃犯に対し銃撃を開始し、犯人を負傷させた。複数の目撃者が、３回以上の銃声が聞こえたと話している。犯人と２人の負傷者は病院に搬送された。

事件の際、駅ではパニックが発生したと、事件の目撃者らは語った。大部分の人々は、叫び声を上げながら駅から逃げ出していた。

警察は捜査に向け、駅のそばの自動車用トンネルを閉鎖。そのほか、鉄道の便が一時的に停止された。

"La police a tiré sur un suspect suite à un incident à l'arme blanche à la gare d'Amsterdam-Central", a déclaré la police sur Twitter, précisant que la gare a été évacuée et que le trafic ferroviaire est interrompu #AFP pic.twitter.com/d2EjPFCSDi — Agence France-Presse (@afpfr) 31 августа 2018 г.

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