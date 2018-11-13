有名人ら、自宅焼失の被害をツイート　米カリフォルニア州史上最大の山火事で

米カリフォルニア州は、火災による死者が３１人に達するなど、州史上最大規模の被害となっている。消防士８０００人が消防活動にあたっているが、熱風などにより、作業は難航している。この山火事では、米国を代表する多くの有名人も被害に遭っている。