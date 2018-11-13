有名人ら、自宅焼失の被害をツイート　米カリフォルニア州史上最大の山火事で

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歌手のマイリー・サイラス氏は豪邸を失った。ツイッターで被害を明らかにしたサイラス氏は、「本当に強いショックを受けた」と述べつつ、「消防士やロサンゼルス郡保安官事務所のみな様に、たくさんの愛と感謝を送ります」と綴った。その上で被害者救援のため寄付やボランティア活動を呼びかけた。
Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12 ноября 2018 г.
俳優のジェラルド・バトラー氏は、ようやく帰宅した家が悲惨な状況になっていることをインスタグラムに投稿した。全焼した家を前に険しい顔をしつつ、消防士らへの感謝の気持ちを表した。
Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU— Gerard Butler (@GerardButler) 11 ноября 2018 г.
「カリフォルニア全州で胸が張り裂ける時だ。消防士の勇気、精神、犠牲心にはいつものように鼓舞される」と感謝を伝えた。その上で消防局へのサポートを呼びかけた。
こうした中、トランプ大統領は火災について「森林管理が非常にお粗末である以外理由はない」とツイート。「今すぐ改善せよ、さもなければ連邦予算はもう出ない」とした。
このツイートに、今回の山火事で自宅を失ったシンガーソングライターのニール・ヤング氏は自身の公式サイトで反論。「異常気象と長期の干ばつが原因」との見解を述べ、気候変動問題に否定的なトランプ大統領を厳しく糾弾した。
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