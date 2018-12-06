英ネオナチ、ヘンリー王子の射殺ほのめかす【写真】

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ＢＢＣが独自調査に基づき報じるところ、画像製作者は英ウェールズの大学で学ぶアンドリュー・ディモック氏（２１）。過激な物を設計し、プロパガンダの責任がある人物は西ロンドンに住むわずか１７歳のオスカー・コスゾロウスキー（Oskar Koczorowski ）氏だと伝えている。
Brit Neo Nazis call for Prince Harry to be SHOT for marrying mixed race Meghan Markle https://t.co/HoAt2gfIJC pic.twitter.com/ylHPNnI7N5— TheStarsPost (@TheStarsPost1) 6 декабря 2018 г.
「Sonnenkrieg」のメンバーは自身らを２０１３年に設立された米ネオナチ団体「Atomwaffen Division」の支部だと称している。「Atomwaffen」首謀者ブランドン・ラッセル容疑者は今年、米フロリダ州で逮捕された。容疑者の部屋からは爆薬を作る材料が見つかった。「Atomwaffen Division」は少なくとも５件の殺人事件に関与した疑いがある。
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