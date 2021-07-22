ガザ中心部で大きな爆発

内務省のイヤド・ベズム報道官によると、ガザ市中心部のアル＝ザウィス市場で22日午前、大きな爆発が起きた。爆発があった3階建ての建物の大部分が崩壊し、複数の隣接の建物も被害を受けたという。
دمار كبير جرّاء وقوع انفجار بمنطقة عمر المختار في مدينة غزة والشرطة وطواقم الدفاع المدني تصل المكان. pic.twitter.com/IUum5LNZbn— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 22, 2021
負傷者は、ガザ市のシファ病院に搬送された。地元当局が爆発の原因を調査しているが、当初、爆発はガスボンベによって引き起こされたと伝えられた。
Follow up: One Palestinian was killed. pic.twitter.com/TX6A9i2AJB— Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) July 22, 2021
現場では警察や救急対応当局が活動している。
انفجار في محال تجارية بمنطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة وأنباء عن إصابات pic.twitter.com/TRdRdodHu5— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 22, 2021
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