次世代新幹線「ＡＬＦＡ－Ｘ」がお披露目　時速３６０ｋｍ！【写真・動画】

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現在の最高時速３２０キロから４０キロ速くなる見通しだ。
ALFA-X pic.twitter.com/8VQKz3wN56— ふのり哉竹@メガネ部 (@kanachiku) 9 мая 2019 г.
JR東日本が開発した次世代新幹線の新型試験車両「ALFA-X(アルファエックス)」が公開されました。最高速度は時速360キロ。10日から東北新幹線仙台－新青森間で試験走行します。オリジナル版は→https://t.co/eEL2GHpvjY pic.twitter.com/D82vlhp1OD— 毎日新聞映像グループ (@eizo_desk) 9 мая 2019 г.
ＪＲ東日本は１０日から仙台―新青森駅間で週２回の頻度で試験走行をはじめる。
JR東日本の新幹線試験車両E956形「ALFA-X」。1号車の運転台。#鉄道 #鉄道ニュース #電車 #東北新幹線 #E956形 #ALFAX #JR東日本 pic.twitter.com/Hql6s7lbTA— 【公式】マイナビニュース 鉄道 (@tetsudomynavi) 9 мая 2019 г.
車両は矢のような形状。先頭車両から２本の緑色の線がところどころ「Ｘ」に交差しながら全１０両の銀色の車両を走っている。
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