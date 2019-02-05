世界最大、最高額のヨットの値段が明らかに【写真】

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「バルキリー造船には８億ドル（約８８０億円）かかる。すでに提携の誘いがいくつか届いているが、まだ誰とも契約は結んでいない」とパーク氏は語った。氏はバルキリー造船に８ヶ月費やした。
The world’s largest yacht: Proposed 800 million mega vessel would be twice the length of two football pitches and feature a casino and art gallery— Nico Spalato (@NikeSpalato) 1 февраля 2019 г.
The 'Valkyrie Project' yacht will measure a massive 750ft long when finished pic.twitter.com/sEEhqQWeEM
ヨットの全長は２２９メートルで、現在の記録保持船「Azzam」を４０メートル上回る。「Azzam」はアラブ首長国連邦のハリーファ・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領が所有する。
バルキリーは船員９２人と乗客５２人を収容可能。レストラン、カジノ、劇場、ギャラリーを備える。
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