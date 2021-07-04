シンガポールの実業家　投資家の資金を横領　プライベートジェットや酒に費やす

報道によると、ウン容疑者はシンガポール以上最大の投資詐欺事件の犯人とされている。
また報告書によると、ウン容疑者はEnvy社から3億5200万ドル（約390億円）を流出させた件に関与している。
#WhatsHappeningInSingapore— Anand Sen (@AnandKSen) July 3, 2021
Co name should have rung warning bells.
Ng Yu Zhi,34, took S$475m
for jetset lifestyle from his ENVY GROUP;net inflows of S$842m. Scam has rattled moneyed classes;victims include high profile asset management &legal professionalshttps://t.co/JhhfaljFXO
ウン容疑者は、プライベートジェット機での移動、執事や運転手の手当、アルコール、ホテル代、レストラン、ナイトクラブへの支出など、豪華なライフスタイルを維持するために毎月約150万ドル（約1億6700万円）を費やしていたという。
ウン容疑者には合計32件の容疑がかけられている。
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