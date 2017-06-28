「ダーイシュ（ＩＳ）」が「天国行きのパスポート」を発行開始【写真】

パスポートのサンプルはシリアのラッカ市解放戦でシリア反体制勢力の武装戦闘員らによって発見された。
緑と金色が用いられたパスポートにはコーランからの引用がアラブ語、英語で書かれており、表紙には「天国行きのパスポート」と記載。
「ダーイシュ」にはパスポートを発行することで戦闘員に、殉教した場合、天国の生活が保障されることを確信させようという意図がある。
デイリーメール紙によればパスポートには個人情報の記載は一切ない。
" Passport to Paradise" Isis terror gangs latest bid 2lure people2carry out suicide attacks. Sickening. God's will Isis is finished military pic.twitter.com/KBS5CbvOs9— Abdullah Muhsin (@Abdullah4NASUWT) 27 июня 2017 г.
Heaven Passport issued by #isis— Kovan Direj كوفان (@kovandire) 22 июня 2017 г.
" the holder of this pass is allowed to go to heaven " found in #Raqqa pic.twitter.com/BJZuyR8xUQ
先の報道によると、米国の複数の行政機関のホームページがハッカー攻撃を受け、テロ組織「IS」を支援するメッセージが掲載された。
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