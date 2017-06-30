米韓初会談　「トランプ氏の力の外交に賛同」と文在寅大統領　【動画・写真】

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© REUTERS/ Kim Hong-Ji
韓国大統領府高官によると、米韓両首脳が懸案の大部分について言及した。高官は米迎撃ミサイルシステム「ＴＨＡＡＤ」の韓国配備問題に関して議論されたことも否定しなかった。
文氏は「韓国と米国が協力して北の核問題を完全に解決する目標だ」と語った。米韓首脳会談が３０日に開かれ、北朝鮮の問題への対処などを協議するとみられる。
JUST IN: Pres Trump and the First Lady host Pres Moon for dinner.— TRUMP 24/7 (@MichaelDelauzon) 30 июня 2017 г.
Melania is stunning and elegant as usual♥️ pic.twitter.com/9egK4l43vu
.@potus & I had lovely evening hosting President Moon, his wife & delegation for working dinner @WhiteHouse pic.twitter.com/NmFJagVfxq— Melania Trump (@FLOTUS) 30 июня 2017 г.
先に、文氏は米下院指導部との会談で、米迎撃ミサイルシステム「ＴＨＡＡＤ」を韓国に配備するとの米韓の合意を覆す考えはないと語った。
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