プーチン大統領の水中漁の動画と写真がネットの登場！【写真・動画】

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プーチン大統領が水中でカマスを取っている動画は５日、テレビ局「ズヴェズダ」のサイトなどに公開された。同テレビ局によると、アクションカメラ「Go Pro」が水中マスクに取り付けられていた。映像には、潜水服を着た後、水中でかますを釣り、そのまま泳ぐ様子が映されている。
- プーチン大統領の８月１日～３日までの休暇© Sputnik/ Aleksey Nikolskyi
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© Sputnik/ Aleksey Nikolskyi
プーチン大統領の８月１日～３日までの休暇
これに先立ちペスコフ大統領報道官は、プーチン大統領がシベリア南部の中国国境に近い町ブラゴベシチェンスクの道中で、シベリアに２日間停まり、タイガを訪れ、山の湖で２時間「カマスを追いかけた」と語っていた。
これより前、プーチン大統領は、２０１８年度のロシア大統領選挙に出馬するかどうかを考えておくと発表した。
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