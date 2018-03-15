シベリアで飛行機から金属のインゴットが落下【写真】

スプートニク日本
ＳＮＳにはすぐさま地上に散乱した銀の延べ棒のような物体の写真が投稿された。
なお飛行機は近くのマガン空港に無事に着陸したという。今後、点検が予定されている。
現在伝えられている情報によると、貨物が正しく固定されていなかったのが原因だという。なおけが人はいなかった。
Сразу после вылета из Якутска у транспортного самолета Ан-12 с 9 тоннами золота на борту оторвало створку грузового люка. Большая часть слитков вывалилась и разлетелась по взлетной полосе и окрестностям pic.twitter.com/QlRHVjYdf8— НТВ (@ntvru) 15 марта 2018 г.
В Якутии у взлетавшего Ан-12 сорвало створку грузового люка.— Змей (@udaff_ka) 15 марта 2018 г.
Груз (9 тонн золота и платины в слитках) высыпался на взлетную полосу и вокруг. pic.twitter.com/r7ZY4b0eDQ
滑走路に散乱したインゴットを所有するカナダのキンロス・ゴールド社のモスクワ支部長によると、インゴットの成分は銀と銀だが、銀の含有率が高いという。
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