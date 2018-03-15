シベリアで飛行機から金属のインゴットが落下【写真】

Сразу после вылета из Якутска у транспортного самолета Ан-12 с 9 тоннами золота на борту оторвало створку грузового люка. Большая часть слитков вывалилась и разлетелась по взлетной полосе и окрестностям pic.twitter.com/QlRHVjYdf8