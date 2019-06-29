「イルカ監獄」からシャチやベルーガの解放が始まる【動物】

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同研究所によると、シャチやベルーガの健康状態は良好で、学者らが彼らの動きを追跡し、行動データの収集を行うためのサテライトタグが装着された。
次のグループは、専門家チームが戻り、輸送の準備が整った後、解放される予定。
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Видео с выпуска косаток было опубликовано на телеграм канале «Зелёный змий». ⠀ Поведение косаток на этом видео нельзя назвать нормальным. Это не радость, это стресс. Видно, что более взрослая косатка заваливается на бок, что может говорить об одеревенении мышц (миопатии после транспортировки). Последствий столь долгой транспортировки и скоропостижного выпуска без реабилитации и подготовки могут проявится не сразу. Сейчас нам сказали, что косатки уплыли, но даже если это и так - последствия пережитого ими за эту неделю ещё могут быть впереди. Узнаем ли мы правду? Дадут ли @vniro_life всему миру возможность следить за передвижением косаток и белух, на которых установили GPS-метки? @vniro_life поделитесь с общественностью информацией. Хватит скрывать все от людей! Мы имеем право знать! —- The video of release of killer whales was published on the telegram channel “Green Serpent”. ⠀ The behavior of orcas in this video can not be called normal. This is not joy, this is stress. It can be seen that bigger killer whale collapses onto its side, which may indicate stiffness of the muscles (myopathy after transportation). The consequences of such a long transportation and sudden release without rehabilitation and proper measures may not be immediately apparent. Now we were told that the orcas swam away, but even if this is the case, the consequences of what they experienced this week may still be ahead. Will we find out the truth? Will @vniro_life give the whole world the opportunity to follow the movement of killer whales and beluga whales, on which GPS tags have been installed? @vniro_life share information with the public. Stop hiding everything from people! We have the right to know! ⠀ #whalejail #китоваятюрьма #свободубелухам #свободукосаткам #freerussianwhales #shameonrussia #shame #vniro #orcas #belugas #russia #putin #путин #россия #вниро
『イルカ監獄』の存在は、２０１８年１０月、環境保護団体「グリーンピース」がレッドブックで絶滅の危機に瀕していると認証されたシャチ、１３頭をロシアから中国に違法に販売する計画があることをすっぱ抜いたために世界に大きな反響を呼んだ。この場所にいる、海洋性の哺乳類は過去５年で１５頭が持ち出され、姿を消した。ロシア捜査委員会はこの事件を動物を非合法に捕獲し、これを残忍に扱った犯罪として捜査を開始している。
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