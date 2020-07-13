露ニジニ・ノヴゴロド州で小型飛行機が墜落　乗員1人死亡【動画】

モスクワ時間で13日4時10分（日本時間で10時10分）にAn2の墜落し、火災が発生したとの通報が非常事態省に入った。通報を受けて救助隊が派遣された。
При падении Ан-2 в Нижегородской области погиб 1 человек, ещё 1 пострадал.— Горьковчанин (@Peshkov_city) July 13, 2020
Самолет упал в районе села Кистенево около 3-40 по Москве. Он выполнял полевые работы.
Погиб — Александр Шимонов 1971 года рождения. Пострадал — Алексей Уткин 1965 года рождения (его увезли в больницу). pic.twitter.com/7IvT0Avksl
この事故により、機内に搭乗していた1人が死亡したほか、1人が負傷して病院に搬送された。地上での被害は報告されていない。
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