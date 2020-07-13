露ニジニ・ノヴゴロド州で小型飛行機が墜落　乗員1人死亡【動画】

При падении Ан-2 в Нижегородской области погиб 1 человек, ещё 1 пострадал.



Самолет упал в районе села Кистенево около 3-40 по Москве. Он выполнял полевые работы.



Погиб — Александр Шимонов 1971 года рождения. Пострадал — Алексей Уткин 1965 года рождения (его увезли в больницу). pic.twitter.com/7IvT0Avksl