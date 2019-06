スプートニク日本

Pachystruthio dmanisensisは150万〜180万年前に生息し、古代の人類と同じ時期を生きていた。サイズは現代のダチョウの3倍大きく、体重は450キロ超。これまで北半球で発見されたなかで最大の鳥類となる。南半球では体重640キロを超えるVorombe titanの化石が見つかっている。