医学誌「ランセット」がロシア開発コロナワクチンの治験結果を掲載

ロシア開発のCOVID-19ワクチン「スプートニクⅤ」は国内での承認から1か月足らずで、今日、9月4日、世界で最も権威の高い医学誌「ランセット」に、ロシア内外の社会待望の最初の2フェーズの治験結果が公表された。掲載された結果は、外国人専門家の批判に答え、待望の回答をはっきり示すものだ。ロシア人研究者が開発し、世界で先駆けて登録されたコロナウイルスのワクチンは病気治療に有効であるだけでなく、安全であることも証明された。

© Sputnik / Press service of the Ministry of Health of the Russian Federation