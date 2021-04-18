NASA有人月面着陸機開発　スペースXが契約獲得

NASA（米航空宇宙局）によると、スペースXはNASAの有人月面着陸機の開発に向けた契約を獲得。契約額は28億9千ドル（約3143億円）という。
NASA has selected Starship to land the first astronauts on the lunar surface since the Apollo program! We are humbled to help @NASAArtemis usher in a new era of human space exploration → https://t.co/Qcuop33Ryz pic.twitter.com/GN9Tcfqlfp— SpaceX (@SpaceX) April 16, 2021
NASAの計画によると、スペース・ローンチ・システム（SLS）で打上げられた宇宙船「オリオン」で4人が月に送られる。
そのうち2人はスペースXの着陸機に乗換え、月面に降りる。2人は1週間ほど月の地表を調査し、その後「オリオン」の戻り、他のメンバーとともに地球に戻る予定だ。月面に着陸する2人のうち1人は女性で、史上初となる。
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