NASA有人月面着陸機開発　スペースXが契約獲得

イーロン・マスク氏の宇宙企業「スペースX（SpaceX）」がNASAの有人月面着陸機の開発・製作を手掛けることになった。月計画では2人の月面着陸が予定されており、そのうち1人は史上初の女性になる。ミッションでは主に月の地表調査は目的となる。

NASA（米航空宇宙局）によると、スペースXはNASAの有人月面着陸機の開発に向けた契約を獲得。契約額は28億9千ドル（約3143億円）という。

NASA has selected Starship to land the first astronauts on the lunar surface since the Apollo program! We are humbled to help @NASAArtemis usher in a new era of human space exploration → https://t.co/Qcuop33Ryz pic.twitter.com/GN9Tcfqlfp — SpaceX (@SpaceX) April 16, 2021

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NASAの計画によると、スペース・ローンチ・システム（SLS）で打上げられた宇宙船「オリオン」で4人が月に送られる。

そのうち2人はスペースXの着陸機に乗換え、月面に降りる。2人は1週間ほど月の地表を調査し、その後「オリオン」の戻り、他のメンバーとともに地球に戻る予定だ。月面に着陸する2人のうち1人は女性で、史上初となる。

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